Roberto Velasco Álvarez fue nombrado como nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, especialmente para la división de América del Norte, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la entrega del oficio al Senado de la República, con el que la presidenta Sheinbaum solicita el nombramiento del funcionario para la subsecretaría de América del Norte.

De ser ratificado por el Senado, Roberto Velasco Álvarez asumirá el cargo, previo a las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.