El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el inicio de negociaciones para desarrollar una interconexión ferroviaria trinacional que una el Tren Maya con Guatemala y, eventualmente, con Belice.

Arévalo destacó que el acuerdo incluye realizar estudios de factibilidad y coordinar esfuerzos para promover la integración regional.

Asimismo, informó que se trabajará en otra conexión por el Pacífico, entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, a fin de fortalecer los lazos comerciales y sociales.

Aseguró que el proyecto tiene un “enorme potencial” para impulsar el desarrollo del sur de México, Guatemala y de toda la región mesoamericana.