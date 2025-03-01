La pregunta fue sencilla: ¿cuál es su opinión acerca del aumento salarial que pretenden los diputados de Jalisco?.

Al unísono, los tapatíos contestaron que no están de acuerdo, los legisladores quedan a deber como para aumentarse el sueldo.

“Pues la verdad considero que deben trabajar más, ver más por los problemas sociales y, después, pensar en un aumento salarial”.

“No, pues no es justo; si no hacen nada, pues no”.

“En lugar de que se aumenten el salario, se deberían de ponerse a trabajar. Que se aumenten el trabajo, que es lo que se ocupa en estos tiempos realmente”.

En definitiva, los tapatíos rechazan el aumento salarial que pretenden los diputados de Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)