Comisiones del Congreso de Jalisco aprobaron el dictamen que crea la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, la cual contempla restringir el uso de redes sociales a menores de 14 años en planteles escolares.

La medida busca reforzar la protección en el ámbito digital, aunque no prohíbe que los estudiantes porten dispositivos para comunicarse con sus padres.

El proyecto instruye a madres, padres y tutores a implementar controles parentales y supervisar contenidos.

Además, prevé la creación de un Consejo Estatal para coordinar políticas públicas en la materia y faculta a municipios a vigilar que establecimientos con internet público ofrezcan acceso seguro y cuenten con consentimiento parental para menores. (Por Marck Hernández)