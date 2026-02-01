El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que se reanudó la vacunación contra el sarampión, inclusive la que aplica el personal de las brigadas itinerantes, quienes reciben el apoyo de seguridad estatal, de los municipios y de la Guardia Nacional.

“Se reanuda la vacunación a plenitud en todos nuestros centros, pero también en lo que conocemos como brigadas itinerantes, son las que realizan los bloqueos epidemiológico, perdón, los bloqueos vacunales, 25 cuadras a la redonda de donde aparece un caso de sarampión. Le pedimos a la población que tenga la confianza”.

Pérez Gómez le recuerda a la población que al margen de su derechohabiencia, pueden acudir al IMSS, al ISSSTE o a cualquier centro de salud estatal a recibir la vacuna.

Hasta hoy se han aplicado dos millones 400 mil dosis en Jalisco. (Por Gricelda Torres Zambrano)