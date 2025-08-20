El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido, informó que ya se envió al Congreso de Jalisco una opinión favorable para la ratificación de la magistrada Consuelo del Rosario González y del magistrado Daniel Espinosa Licón en su cargo por un segundo periodo.

“Enviamos al Congreso local una opinión técnica del desempeño del magistrado Daniel Espinosa y la magistrada Consuelo del Rosario González quienes son las personas que cumplen con su primer periodo de 7 años a mediados del mes de octubre de este año. Lo remitimos nosotros con un desempeño favorable, consideramos que su desempeño ha sido en sentido positivo”.

De aprobarse la ratificación, González y Espinosa Licón permanecerían en el cargo hasta 2027, año en que corresponderá al Congreso llevar a cabo la siguiente elección judicial para la renovación del Poder Judicial del Estado. (Por Marck Hernández)