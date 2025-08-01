Tras la lluvia de esta mañana persiste el caos en diferentes calles de la ciudad, en el cruce de 8 de Julio y López de Legaspi en la zona industrial un camión del transporte público quedo varado al caer en un socavón provocado por la tormenta.

En este crucero donde son comunes las inundaciones debido a la gran cantidad de agua que baja desde el cerro del cuatro, ademas del camión atrapado en el socavón dos automóviles compactos se quedaron varados a media calle debido una falla mecánica obstaculizando un carril cada uno en ambas vialidades donde por cierto tampoco funcionan los semáforos. (Por Victor Montes Rentería)