En el Congreso local se impulsa una iniciativa para modificar el Código Civil y crear una Ley contra Imprevistos.

Con ella se pretende dotar de herramientas a los jueces y que en caso de contingencia o emergencia puedan resolver litigios a partir de lo que consideran la buena fe y la prudencia hacia ambas partes.

Esta reforma ayudaría por ejemplo, a resolver los contratos en disputa cuando, en caso de una emergencia, alguna de las partes cae en incumplimiento, como ocurrió en con la crisis por el Covid-19.

El titular del Juzgado Octavo Civil de Jalisco, Norberto Leal, explica la importancia de incorporar esta reforma a la ley.

“Es que la ley dice que el contrato debe cumplirse fielmente en sus términos. ‘Oiga pero no vinieron temas’ Hay jurisprudencia que me dice que en Jalisco no aplica la teoría de la imprevisión en muchos casos y por tanto a rajatabla. Es injusto ¡claro!, ¿el derecho es injusto? La respuesta es sí ¿cuándo? cuando no se adecua a las necesidades sociales”.

La propuesta es impulsada por la legisladora Mirelle Montes del PAN a partir de una tesis doctoral del académico de la UP, Ernesto López Acosta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)