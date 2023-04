La salud del presidente Andrés Manuel López Obrador no es un asunto privado sino de Estado, indica a Notisistema el senador, Emilio Alvarez Icaza, al referirse al presunto contagio de Covid-19 del Ejecutivo Federal.

“En mi opinión es una asunto de estado, es un asunto público porque es el titular del Poder Ejecutivo y bajo su responsabilidad está la conducción del gobierno. Si el presidente tiene una afectación que le impide gobernar pues eso genera un enorme gran impacto en la vida nacional. No es un tema del orden privado. Incluso pueden decir es un tema de seguridad nacional y por lo tanto no se dan detalles, pero al ser un tema del orden público, al ser un tema interés público, pues conviene dar la información de lo que eso requiere”.

Tras desear la pronta recuperación del presidente, Álvarez Icaza, recalca la importancia de dar certezas, porque el vacío de información solo aumenta las especulaciones como sucedió este domingo (Por Gricelda Torres Zambrano)