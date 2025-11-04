En Zapopan operan cerca de 500 establecimientos como purificadoras de agua, donde los ciudadanos rellenan sus garrafones a precio mucho más accesible que de una marca reconocida.

Sin embargo, de esos 500 solo 150 tienen registro ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal), así lo informó para Notisistema el regidor de Zapopan, Miguel Ixtláhuac.

“Nosotros tratar de propiciar las condiciones para que se puedan regular, y que pues esto vaya en beneficio también de la salud de la gente, del bolsillo de las familias y también generar un piso parejo porque tenemos 150 purificadora que sí están cumpliendo y que ellos están absorbiendo ese costo, digamos de estar al pendiente de sus pruebas de laboratorios que tienen que estar haciendo cada tiempo y digamos que eso les puede ocasionar una competencia inequitativa frente a los que no están cumpliendo”.

Actualmente, las purificadoras de Agua en Zapopan obtienen permiso para operar bajo el registro de bebidas no alcohólicas o alimentos y bebidas, lo que propicia poca vigilancia a los establecimientos. (Por Gustavo Cárdenas)