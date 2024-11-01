Ante la indignación social por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum está obligada a consultar a todos los sectores para construir el Plan de Pacificación de Michoacán que anunció esta mañana, considera el politólogo, Amado Avendaño.

“Pues valdría la pena que se incluyera a los más amplios sectores que podrían contribuir en la pacificación, no sólo de Michoacán sino de México entero. Y me refiero a los especialistas en materia de seguridad, a las iglesias, a las organizaciones civiles, centros de derechos humanos, partidos políticos, a todo mundo, porque este es un tema que nos compete a todos”.

Amado Avendaño sin embargo no es optimista, al anticipar que Sheinbaum no consultará a académicos ni a la oposición.

Coincide en que el asesinato del alcalde y la protesta social por la violencia en Michoacán, representa la peor crisis política hasta hoy que enfrenta la presidenta. (Por Gricelda Torres Zambrano)