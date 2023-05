En sesión solemne de la Junta de Coordinación Metropolitana, el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán, fue designado presidente de este organismo durante los próximos seis meses.

La estafeta fue entregada por el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

Álvarez Barragán destacó que pugnará porque los municipios más distantes de la Zona Metropolitana puedan ser beneficiados con las políticas públicas que comparte el resto de la ciudad.

Explicó que las decisiones tomadas en la Junta han ayudado, por ejemplo, a poner orden en las delegaciones municipales, sobre todo en materia vial.

“En las cuales ha sido un tema de conflicto vial, no hay orden, incluso llegaban a los golpes porque no había como pasar, no había dirección, hoy tenemos un rumbo gracias a los diálogos, gracias a los trabajos que aquí se han hecho en esta mesa”.

El edil no mencionó un asunto que aqueja incluso a Zapotlanejo, como el tema de la basura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)