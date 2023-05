Con la imagen de un león de fondo, así como aplausos y homenaje para Raúl Padilla López, este miércoles el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, rindió su Cuarto Informe de Actividades, en el que no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre el diálogo con el gobernador Enrique Alfaro, el cual dijo, no significa claudicar ni dejar a un lado dignidad y autonomía.

“Pero eso sí, entiendo perfectamente que dialogar no es claudicar, que apertura no es sometimiento, pero sobre todo, que no se confunda prudencia con cobardía. Vamos al diálogo pero no cederemos ni un milímetro de dignidad y no cederemos ni un milímetro de autonomía, ténganlo claro”.

Cobijado por la comunidad universitaria que le gritó varias veces “no estás solo”, Villanueva Lomelí dijo que va al diálogo para, entre otros, construir las tres preparatorias que faltan, terminar los centros universitarios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Chapala y que siga creciendo el CUTonala.

Enrique Ibarra, secretario de Gobierno, acudió en representación del gobernador Enrique Alfaro. (Por Gricelda Torres Zambrano)