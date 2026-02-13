Por considerar que en algunos casos el precio es exagerado, analiza el Gobierno de la República la forma de reducir el costo de los medicamentos en las farmacias particulares, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y es un tema importante porque deben reducirse los precios de los medicamentos. Lo estamos viendo con Economía, con Salud, para ver qué mecanismos se promueven para la disminución de los precios. No se trata poner topes a los precios ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos, porque sí hay medicamentos que es un exceso realmente su costo, sobre todo los de patente”.

Y es que asegura, aunque en el Sistema de Salud Pública está garantizado el acceso a medicinas gratuitas, es un hecho que mucha gente recurre a las farmacias o a los hospitales privados y a veces tienen que pagar precios excesivos. (Por Arturo García Caudillo)