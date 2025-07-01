El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió dos licencias generales relacionadas con Venezuela, en materia de inversiones y de operaciones en el sector petrolero del país.

Las licencias permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones.

Las cinco beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

Todas las transacciones de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.