La empresa Caabsa Eagle está obligada a reparar el daño medioambiental por los vertederos de Matatlán y Laureles, recordó el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, durante su 4º informe de actividades. Chávez le pidió al gobernador del estado garantizar que esa deuda se pague.

“Para la remediación de los ex vertederos de Matatlán y Los Laureles, me preocupa, como tonalteca y como gobernante, que el tiempo sigue corriendo y la empresa no ha hecho nada hasta el momento. Ninguna acción de remediación según los acuerdos firmados. Recordemos que la empresa tiene un plazo no mayor a 2 años a partir de la fecha que se firmó el compromiso para la remediación e invertir los 341 mdp que ello implica”.

Hasta el momento, la empresa Caabsa no ha reportado un solo peso para reparar el daño ambiental en Tonalá. (Por Gustavo Cárdenas)