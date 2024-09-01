A través de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos del Hospital General Regional No. 180 del IMSS en Jalisco, se realizó una donación multiorgánica que benefició a cuatro pacientes en lista de espera.

La donadora fue una mujer de 29 años con diagnóstico de muerte encefálica secundaria a una hemorragia cerebral, posterior al diagnóstico, la familia autorizó la donación que permitió la procuración de dos riñones y dos córneas, además de tejido músculo esquelético.

Los riñones fueron enviados al Hospital General de Zona No. 33 de Monterrey, las córneas al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente , y el tejido al Banco Estatal de Tejidos, para pacientes que se encontraban en lista de espera.