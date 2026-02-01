El pleno del ayuntamiento de Tequila fue convocado a una sesión extraordinaria de cabildo para remover a la alcaldesa interina Lorena Marisol Ramírez, quien quedo en sustitución del alcalde Diego “N”, detenido por fuerzas federales al acusarle de vínculos con el crimen organizado.
Los regidores fueron convocados a sesión mediante un oficio a las 19:00 horas de este miércoles 08 de Abril para votar la destitución de la alcaldesa y proponer a un nuevo alcalde interino quien se presume podría ser el actual sindico del municipio, Fernando Contreras Salazar.
Cabildo de Tequila perfila destitución de la alcaldesa interina Lorena Marisol Ramírez
El pleno del ayuntamiento de Tequila fue convocado a una sesión extraordinaria de cabildo para remover a la alcaldesa interina Lorena Marisol Ramírez, quien quedo en sustitución del alcalde Diego “N”, detenido por fuerzas federales al acusarle de vínculos con el crimen organizado.