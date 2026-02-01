El pleno del ayuntamiento de Tequila fue convocado a una sesión extraordinaria de cabildo para remover a la alcaldesa interina Lorena Marisol Ramírez, quien quedo en sustitución del alcalde Diego “N”, detenido por fuerzas federales al acusarle de vínculos con el crimen organizado.

Los regidores fueron convocados a sesión mediante un oficio a las 19:00 horas de este miércoles 08 de Abril para votar la destitución de la alcaldesa y proponer a un nuevo alcalde interino quien se presume podría ser el actual sindico del municipio, Fernando Contreras Salazar.