Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum que fue hallado con vida el segundo de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fé en Rosario, Sinaloa.

“Una noticia increíble. Ayer fue rescatado, bueno, todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la Mina Santa Fé en el Rosario Sinaloa. Como ustedes saben, cerca de trece días quedaron cinco mineros, cuatro mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento y ayer después de trece días se encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando al bombeo de agua para poder sacar al minero”.

Junto con esta persona se encontró el cuerpo de uno de sus compañeros, pero sin vida y aún queda un minero atrapado y sin localizar por lo que siguen los trabajos de búsqueda. (Por Arturo García Caudillo)