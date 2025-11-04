El Cabildo de Uruapan designó este martes a Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, como la nueva presidenta municipal.

Mañana miércoles a las 14:30 horas se llevará a cabo la sesión extraordinaria donde será votada la propuesta, y de aprobarse, rendirá protesta inmediatamente.

Grecia Quiroz, se reunió esta tarde en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.