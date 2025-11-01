La propuesta para que Grecia Quiroz García sea presidenta municipal sustituta de Uruapan llegó este martes al Congreso de Michoacán, donde de aprobarse, deberá rendir ante el pleno en la capital del estado.

Grecia Quiroz asumiría el cargo en sustitución de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado sábado.

El legislativo de Michoacán convocó para este miércoles una sesión extraordinaria en la cual se abordará un único punto en el que se dará lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidenta municipal sustituto del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027.