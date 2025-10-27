Aunque las mesas temáticas sobre el futuro de la avenida López Mateos concluyeron este lunes, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana anunció una sexta sesión extraordinaria que se llevará a cabo a finales de esta semana, con la participación de integrantes del cabildo infantil de Zapopan.

La titular de la dependencia, Cynthia Cantero Pacheco, explicó que el propósito es escuchar la perspectiva de niñas y niños que enfrentan diariamente las dificultades de movilidad y tráfico en esta vialidad, ya sea para llegar a sus escuelas o regresar a sus hogares.

Durante la quinta mesa temática, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora, presentó un diagnóstico del flujo vehicular, identificando los principales puntos críticos entre San Agustín y el Macrolibramiento. Expuso que 17 de las 23 obras proyectadas ya están concluidas y contribuirán a aliviar el colapso vial, además de las propuestas adicionales que surjan del proceso de consulta ciudadana. (Por Edgar Flores Maciel)