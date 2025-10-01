La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que varias rutas de camiones modificaron su recorrido este lunes debido al bloqueo en la carretera Guadalajara–Morelia, a la altura del kilómetro 40.

Productores de maíz iniciaron la protesta tras fracasar las negociaciones con autoridades federales en la Ciudad de México.

Las rutas V01, V02, V03 y C01 de López Mateos operan por vías alternas: la C01 circula por Jesús Michel González y Lomas del Sur; mientras que la V01, V02 y V03 se desvían por San Sebastián y Metropolitano Sur.

La Policía Vial también cerró parcialmente la avenida Aviación y la avenida Vallarta para evitar congestionamientos (en la foto), por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus trayectos.