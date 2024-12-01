Ante los altos índices de mortalidad por diabetes en México, el Secretario de Salud, David Kershenobich, llama a la población a reducir la ingesta de refrescos, porque cada mexicano toma en promedio 166 al año.

“Un mexicano consume en promedio 166 litros de refrescos al año. Somos uno de los países que más consumimos bebidas azucaradas y la pregunta es si cualquiera de ustedes se tomaría 15 cucharaditas de azúcar, al menos una vez al día, porque eso es lo que contiene un refresco de 600 mililitros”.

Asevera que además es alta la incidencia de discapacidad con ceguera, amputaciones y afectación de riñones.

Estima que la diabetes resta en promedio 10 años de vida. (Por Gricelda Torres Zambrano)