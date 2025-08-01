Ya consiguió México 3 preseas de oro en la jornada de hoy de los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay.

Las mexicanas Camila Argumedo y Daniela Ávila se coronaron en duetos, tras ganar en rutina libre, en natación artística . En esa misma disciplina Diego Villalobos y Nayeli Mondragón dominaron la prueba de dueto mixto y ganaron el primer lugar por más de 100 puntos de diferencia respecto a la segunda posición.

Y en karate, Ana Carolina Herrera conquistó la medalla de oro en la división -61 kilogramos, gracias a su triunfo sobre la brasileña María Simarro. México lleva 27 de oro y en total 115 medallas. (Por Martín Navarro Vásquez)