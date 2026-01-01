Cada Tarjeta Única obligatoria a partir de abril para acceder al subsidio del transporte público y recibir depósitos de programas sociales tendrá un costo mensual de 5.45 pesos para el Gobierno de Jalisco.

Así lo confirmó Rafael Orendáin Parra, titular de la Secretaría de Administración estatal:

“Cada tarjeta activa tiene un costo para el estado de cinco pesos mensuales, cinco cuarenta y cinco. El costo es por todo el volumen de las tarjetas que se pueden utilizar. Y es un costo realmente muy cómodo, muy interesante, por debajo, inclusive, de los promedios de mercado”.

Con base en esta tarifa, por el millón quinientas mil tarjetas activas que se prevé entregar en los próximos tres meses, el estado pagaría poco más de ocho millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el proyecto de credencialización contempla alcanzar hasta cuatro millones de tarjetas en la primera etapa, lo que implicaría una erogación mensual de veinte millones ciento ochenta mil pesos. (Por Edgar Flores Maciel)