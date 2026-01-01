Aunque no fue tema de la conversación que sostuvo esta mañana con el presidente estadounidense Donald Trump, la titular del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, se propuso como mediadora para resolver las diferencias entre Cuba y la Unión Americana.

“No hablamos sobre el tema de Cuba, puede ser un tema en el que hablemos posteriormente. Obviamente si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente. México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente pues tiene que ser aceptado por las partes, pero en esta ocasión no hablamos sobre este tema”.

Hay que recordar que México regala petróleo a Cuba y que Estados Unidos no ve con buenos ojos este tipo de apoyos. Sheinbaum Pardo explicó que Trump le pidió su opinión sobre la incursión militar estadounidense en Venezuela y su respuesta fue que la posición de México es clara, pública y está basada en los postulados de la Constitución. (Por Arturo García Caudillo)