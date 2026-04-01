Miles de personas formaron cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán, para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido sobre agresiones a esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.
Estas acciones forman parte de una campaña gubernamental que llamó a los jóvenes de ese país a formar cadenas humanas para “escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo”.
Cadenas humanas en Irán responden a amenazas de Trump
