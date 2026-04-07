Un choque vehicular entre un camión de pasajeros y un automóvil deja saldo de once personas lesionadas, mismas que fueron trasladadas a un puesto de socorros para recibir mayor atención médica. El siniestro ocurrió esta madrugada en la carretera de San Juan de los Lagos – Lagos de Moreno, a la altura del 92 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de San Juan de los Lagos y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco atendieron el siniestro.

Esta última dependencia informó que en Jalisco se reportaron 118 accidentes vehiculares durante Semana Santa, en los cuales fallecieron 13 personas. En total se registraron 27 decesos durante la semana pasada.