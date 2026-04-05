Atlas cayó 2-0 en su visita a León en el bajío done los Esmeraldas impusieron condiciones y se quedaron con el triunfo gracias a los goles de Diber Cambindo y Daniel Arcila, en el debut del entrenador, Javier Gandolfi en casa, quien dijo que con este triunfo su equipo se mantiene vivo y con posibilidades de liguilla

“Estamos vivos y cuando tienes esa posibilidad la vas a buscar. Creo que el torneo como bien dices está en una montaña rusa porque hay equipos que ganan y que tienen regularidad y creo que el que llegue de mejor manera a estas últimas fechas va a tener más posibilidades de liguilla”.

Atlas se queda con 18 puntos y desciende al séptimo lugar de la tabla general aunque se mantiene milagrosamente todavía en zona de liguilla.

Cruz Azul fue sorprendido en casa al caer 2-1 ante Pachuca en el estadio Cuauhtémoc; los Tuzos se impusieron con doblete del brasileño Robert Kenedy, mientras que Christian Ebere descontó por la Máquina.

Por su parte, el Monterrey sufrió su sétima derrota del Torneo al caer en casa 2-1 ante el San Luis. Uros Durdevic abrió la pizarra por los Rayados, pero los Potosinos le dieron la vuelta con tantos de Joao Geraldino y David Rodríguez. Con la derrota el Monterrey se mantiene fuera de zona de liguilla con apenas 14 puntos, mismas unidades a las que llegó el San Luis.

(Por Manuel Trujillo Soriano)