América no pudo vencer Santos Laguna y se tuvo que conformar con empate a un gol; el entrenador André Jardine terminó frustrado por la forma en la que dejaron escapar 2 puntos, pese a lo cual las Aguilas subieron dos lugares.

“Sin duda nos deja un sabor de frustración por el esfuerzo que hicimos para estar al frente y la sensación de que no podíamos dejar escapar la victoria de la forma que fue, con un hombre más y vuelve a pasar que nos meten un gol al final y no sustentamos la victoria. Sin duda en el vestidor estamos molestos, tal vez la única cosa rescatable de todo es ver la tabla y ver que subimos dos lugares porque los otros equipos también están sufriendo”.

Fue hasta al minuto 80 cuando Alexis Gutiérrez abrió el marcador por las Aguilas, pero tres minutos después tras un error en la salida, Cristian Dájome igualó por los Laguneros que terminaron con diez por expulsión de Kevin Picon. (Por Manuel Trujillo Soriano)