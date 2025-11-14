Cinco presuntos integrantes de grupos criminales (entre ellos una mujer) fueron detenidos en operativos coordinados del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en Zamora, Apatzingán y Morelia.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, activado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, las autoridades aseguraron seis armas largas, 220 cartuchos, 11 cargadores, casi 15 kilos de marihuana, cinco kilos de cristal, cuatro vehículos y equipo tecnológico.

El Gabinete de Seguridad informó que los despliegues buscan debilitar a las células delictivas y devolver estabilidad a la región, y advirtió que las acciones estratégicas continuarán para recuperar la tranquilidad en el estado.