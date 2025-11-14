La Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió, durante su CXIX Asamblea Plenaria, que la violencia se ha vuelto parte de la vida diaria del país y que persisten regiones bajo control del crimen organizado, con asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.
Los obispos señalaron que los discursos oficiales no reflejan la realidad que viven millones de familias afectadas por la inseguridad, pobreza e impunidad, y lamentaron que incluso sacerdotes y agentes pastorales hayan sido víctimas de amenazas y homicidios.
Al llamar a la unidad y al diálogo para enfrentar lo que calificaron como “tiempos difíciles”, enfatizaron que la Iglesia no puede permanecer indiferente cuando está en juego la dignidad de las personas.
Obispos alertan que la violencia ya es “cotidiana” en México y piden unidad ante la crisis social
