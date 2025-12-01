El Gabinete de Seguridad federal informó la desarticulación de una célula de 12 personas que operaba extorsiones desde el penal de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades, los internos realizaban llamadas contra adolescentes y adultos mayores de Matamoros, además que utilizaban al menos 80 números telefónicos y más de 70 cuentas bancarias para recibir depósitos.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad que determinará su situación jurídica.