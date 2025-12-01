La Ley de Aguas no será aprobada en fast track y será respetado el procedimiento, asegura la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Es un tema absolutamente importante, estamos hablando de un derecho humano fundamental, el derecho al agua. Y también sabemos que en este país hay casi 600 mil concesiones de agua y por ello se ha vuelto un tema importante, trascendente, y lo estaremos deliberando, lo estaremos analizando conforme a las reglas que nos hemos dado, sin hacer fast track, sin violentar ningún artículo, sino abiertos a la pluralidad y por supuesto, a la necesidad de que todo México sepa cuáles son las posiciones de todos los grupos parlamentarios en este tema”.

La anterior en el marco de la reunión que sostuvo este lunes con 35 productores del campo de diez estados de la República. (Por Arturo García Caudillo)