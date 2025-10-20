Fuerzas federales detuvieron a Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, identificado como el encargado del cobro de extorsiones a limoneros del Valle de Apatzingán y presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo.

El sujeto fungía como jefe operativo de una célula delictiva aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se prevé que el Gobierno Federal dé a conocer más detalles sobre la detención en las próximas horas.