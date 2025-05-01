El bailarín Francisco “Paco” Pérez, conocido en redes sociales como “Medio Metro”, fue encontrado sin vida en un canal en la ciudad de Puebla.

El cuerpo, cubierto con un mandil, presentaba varias heridas de bala, una de ellas en la cabeza.

Familiares identificaron los restos del artista, reconocido por sus populares videos en redes sociales.