El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Nelson Arturo “N”, identificado como operador del grupo criminal Tren de Aragua.

La captura se realizó en la Ciudad de México junto a dos de sus colaboradores directos.

Los tres cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas, delincuencia organizada, narcotráfico y homicidio.

A Nelson se le atribuye participación intelectual y material en feminicidios, secuestros y extorsiones con operaciones en Puebla, Morelos, Estado de México y la capital del país.