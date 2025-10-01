Autoridades federales realizaron tres cateos en Durango en inmuebles utilizados para la producción de drogas sintéticas, donde aseguraron unos 300 bidones y tambos con precursores químicos, más de 2 mil costales con sustancia granulada y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo.

En los operativos participaron la Agencia de Investigación Criminal, Ejército, Marina y Guardia Nacional, con el objetivo de debilitar la estructura financiera de los grupos delictivos dedicados a este ilícito.

No se reportaron personas detenidas.