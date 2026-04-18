Autoridades federales detuvieron en Quintana Roo a Janos “N”, identificado como uno de los diez prófugos más buscados en Europa por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes en Hungría

La captura se logró en el municipio de Benito Juárez tras un intercambio de información con organismos internacionales como Interpol y Europol, que mantenían vigente una ficha roja y orden de arresto en su contra.

El detenido fue ubicado mediante labores de inteligencia y asegurado sin incidentes en la vía pública, para posteriormente ser puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, que definirá su situación en el país.