El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer la lista de los 50 aspirantes mejor calificados para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Entre los perfiles destacan Arturo Manuel Chávez López, María Fernanda Romo Gaxiola y Bernardo Valle, así como exconsejeros como Miriam Hinojosa y Luigi Villegas.

El proceso incluyó la evaluación de 328 aspirantes mediante un examen aplicado el 6 de abril, enfocado en materias como derecho constitucional, electoral, fiscalización y perspectiva de género.

La selección final definirá a quienes ocuparán las tres consejerías por un periodo de nueve años.