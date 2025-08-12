La Fiscalía General de la República detuvo a Jesús Alberto “N”, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

La aprehensión fue realizada en Cuernavaca y se le vincula con la presunta simulación de contratos para desviar recursos del sistema penitenciario federal hacia empresas relacionadas con García Luna entre 2013 y 2015.

El hombre fue puesto a disposición de un juez federal en el penal del Altiplano.