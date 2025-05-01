Sujetos armados impactaron un vehículo contra el acceso principal del Instituto Altum, en Culiacán, Sinaloa para posteriormente prenderle fuego.

Elementos de Bomberos sofocaron el incendio, quienes confirmaron que la unidad quedó totalmente calcinada, además que dejó daños en la fachada de la escuela.

Es el tercer plantel educativo agredido en semanas recientes en Sinaloa.