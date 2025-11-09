El Santos que ya estaba eliminado, derrotó 1-0 al Pachuca en en el último juego de la fase regular del Torneo de Apertura de la Liga MX celebrado la tarde de este domingo en la Comarca Lagunera, al imponerse con solitario gol de Bruno Amione.

Los Tuzos no aprovecharon la oportunidad que tenían de poder escalar dos lugares y finalizan en la novena posición con 22 puntos, y por lo tanto, enfrentarán a los Pumas en el Play-in, quien resulte ganador de ese encuentro, se medirá al perdedor del duelo entre Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez, para sumarse a los 6 clasificados directos: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara. (Por Manuel Trujillo Soriano)