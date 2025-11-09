El matador español Emilio de Justo se convirtió en el triunfador absoluto de la novena corrida del Serial de Octubre en la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara. El ibérico logró cuajar una tanda de fondo y clase con el segundo toro de su lote, al que remató de estocada entera para ganarse la única oreja de la tarde, aunque con fuerte petición de la segunda que le fue negada por el juez. Así habló el español posterior a su actuación.

“Sí, muy contento, no, de haber podido expresar parte de mi toreo esta tarde en esta casa tan importante y haber sentido el respeto y el cariño del público y por momentos poder haber toreado muy a gusto y despacio y con sentimiento a un toro con buen fondo”.

Por su parte Juan Pablo Sánchez aunque regaló dos buenas faenas haciendo gala de su temple, no encontró fórmula para tocar pelo y se fue únicamente entre palmas y una salida al tercio.

Para Sergio Flores el momento cumbre estuvo con el último de su cuenta, un toro bravo y con recorrido al que le ligó tandas largas y templadas por la derecha. Lamentablemente pinchó con la espada privándose así de por lo menos un apéndice. (Por Edgar Flores)