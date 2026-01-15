La Fiscalía de Jalisco anunció la captura de Antonio “N”, señalado como presunto partícipe en el feminicidio de una regidora y enfermera perpetrado en mayo en el municipio de Teocaltiche.

El arresto se llevó a cabo en la localidad Ladrillera de los Arellano, en Aguascalientes, mediante una orden de aprehensión ejecutada con apoyo de policías estatales de esa entidad.

El crimen ocurrió al interior de un hospital, donde un grupo de hombres ingresó durante la madrugada y amagó al personal.

Uno de los agresores disparó directamente contra la víctima con un arma corta, provocando su muerte.

En la escena fueron localizados dos casquillos percutidos.

El detenido será trasladado a Jalisco para ser presentado ante la autoridad judicial.

La Fiscalía estatal destacó que la captura representa un avance significativo en la investigación, aunque precisó que las labores de inteligencia y de campo continúan para esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia. (Por Edgar Flores Maciel)