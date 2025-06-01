Tápese la nariz, los ojos y hasta la boca si usted vive, circula o pasa por el cruce de la avenida San Mateo y el camino Puente Chico, en la colonia Parques de Tesistán, en Zapopan, pues el SIAPA sigue sin reparar la enorme fuga de aguas negras que brota cual cascada de al menos tres registros en la zona. Así se queja y lo denuncia Osvaldo Estrada.

“Está a borbotones negra. —Es negra, sí, ya ves que son redondas, se ve el agua que va saliendo negra. —¿De dónde vendrá el agua, una línea rota?— Como una de esas ruedas. —¿Un registro?— Sí, como registro, de ahí sale. —¿Brota?— Se ve el agua y se ve que va corriendo, ya la habían arreglado hace como hace tres, cuatro meses. —¿Es agua negra, huele feo?— Sí, huele feo. —¿Se mete a las casas?— Toda esa avenida de Puente Chico está así, llena de agua, y ya tres cuadras y se ve el agua fea, negra”.

La fuente de aguas negras apareció hace casi un mes y el SIAPA no lo repara. (Por Gustavo Cárdenas)