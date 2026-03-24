Elementos de la Comisaría Vial de Guadalajara detuvieron a Cristopher “N”, de 26 años, señalado como presunto responsable de un robo con violencia en una tienda de figuras de acción ubicada en un centro comercial.

La detención se realizó sobre avenida López Mateos y Tezozómoc, luego de que personal de seguridad privada alertara a los oficiales sobre un individuo que intentaba huir tras cometer el atraco.

Tras una breve persecución, los policías lograron interceptarlo y, durante la inspección, le aseguraron una pistola de utilería, un pasamontañas y cinco cajas con figuras de la serie Dragon Ball con un valor superior a los 20 mil pesos.

De acuerdo con los afectados, el detenido habría amagado a un empleado con el arma para sustraer la mercancía y también amenazó a un guardia durante su intento de fuga.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)