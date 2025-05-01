El Premio Maguey celebrará 15 años como una de las secciones más representativas del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, como un espacio que reconoce lo mejor del cine con temática LGBTQ+ a nivel internacional.

En entrevista con Notisistema, su director, Pavel Cortés, habló sobre el camino del proyecto y su impacto dentro del festival.

“Sí ha sido un camino lleno de retos, pero también un camino lleno de aprendizajes, de colaboradores entrañables, de películas que marca tu vida y pues de mucho cine, que desde siempre es algo que siempre me ha encantado y que es también fascinante poder trabajar en el mundo del cine y del arte. Agradecido, gratitud pienso yo que sería el sentimiento prevalente”.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 17 al 25 de abril en distintas sedes, como la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)