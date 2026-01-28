Al menos tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre ocurrida este domingo en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 lesionados.

Las capturas se realizaron durante operativos en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya.

Los detenidos estarían vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima.