Al menos tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre ocurrida este domingo en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 lesionados.
Las capturas se realizaron durante operativos en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya.
Los detenidos estarían vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima.
Cae tres por masacre en campo de futbol de Salamanca
Al menos tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre ocurrida este domingo en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 lesionados.